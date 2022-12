Morte Mihajlovic, Giletti commosso in Paideia: "Ho un aneddoto..." - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Non smettono di arrivare personaggi importanti e un immenso abbraccio, perpetuo, in clinica Paideia. Questo pomeriggio anche Massimo Giletti si è presentato per salutare per l'ultima volta la leggenda Sinisa Mihajlovic. La sua scomparsa lascia una traccia indelebile nella storia del calcio non solo italiano, ma anche di quello mondiale. Una perdita ingiusta e prematura di un leone che ha combattuto stringendo i denti fino all'ultimo istante. Un pensiero l'ha riservato anche Massimo Giletti che così ha commentato la tragedia: "Con lui c'era un grande rapporto. Lui diceva che ho sempre messo i punti sulla guerra, sapete, la questione Serbia, e io sostenevo che noi occidentali facciamo le guerre quando e dove ci fa comodo e in quel momento è nato un rapporto d'amicizia stretto, umano. Per me lui, pur avendo avuto grandi risultati come calciatore, quello che ci lascia è che come uomo nessuno potrà mai dimenticarlo. Ha unito tutti".

CLICCA QUI PER IL VIDEO