Mourinho e la stoccata a Tare, ecco a cosa si riferiva il portoghese

La Lazio ha perso contro il Feyenoord e ha salutato l'Europa League. La differenza reti punisce la squadra di Sarri che chiude al terzo posto e ora giocherà gli spareggi di Conference League. Nella conferenza stampa post partita, José Mourinho ha punto la società biancoceleste. Il lusitano ha definito la Lazio come la favorite della competizione e ha lanciato una stoccata a Igli Tare. Ma a quali frasi si riferiva lo Special One? Il tecnico dei giallorossi ha ritirato fuori le parole pronunciate dal diesse biancoceleste alla Luiss lo scorso 15 ottobre. Ecco cosa ha detto l'albanese nell'occasione: "Stiamo guidando una Ferrari che prima o poi si schianterà. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo competizione dei perdenti, o l’Europa League, che non hanno alcun valore per introiti che producono. Inventiamo competizioni in più, anche la Nations League con i nazionali e i calciatori diventano robot. Giochiamo ogni due giorni e mezzo ormai e i calciatori non riescono a recuperare, non è umano. Per generare più introiti, generiamo più problemi. Il calcio ha preso la strada sbagliata"