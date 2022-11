Mourinho: “Lazio favorita in Conference, ma il problema è Tare”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho dice la sua sulla Lazio in Conference League. Nel corso della conferenza stampa post Roma-Ludogorets, il tecnico portoghese ha etichettato i biancocelesti come favoriti per vincere la competizione, ricordando però anche le parole del direttore sportivo Tare di qualche settimana fa che aveva snobbato il trofeo. Queste le parole di Mou: "Conference? Penso che la Lazio sia la favorita per vincerla. Ci sono anche West Ham, Fiorentina, Villarreal... Ma la Lazio per me diventa favorita. I biancocelesti hanno allenatore, giocatori e squadra per farlo. Il problema semmai starà nel direttore Tare, che magari non vuole che vadano avanti visto che non gli piace questa competizione".