Mourinho: “Stagione fantastica non come dicono certi Einstein…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Josè Mourinho è tornato a parlare dopo la vittoria della Conference League, concedendo una lunga intervista al quotidiano sportivo Record. Il portoghese ha analizzato minuziosamente la sua prima stagione sulla panchina della Roma, tanti gli aspetti presi in considerazione senza trattenersi dal criticare alcune situazioni. A proposito del sesto posto e del trofeo europeo ha dichiarato: “Stagione buona? Dipende da chi la analizza. Per alcuni Einsteins delle tv portoghesi, la nostra stagione è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio”.

CALENDARIO – “Impegnativo? Senza dubbio. Ho dovuto far giocare alcuni giovani. Ho avuto l'assenza di un giocatore top per dieci mesi, ho avuto come avversario Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio. E abbiamo avuto 14 partite di giovedì, con partite di campionato la domenica dopo”

ARBITRI – "Gli arbitraggi si discutono non solo in Italia ma in tutto il mondo. In Serie A c'è un lavoro difficile per il signor Rocchi, ci sono meno arbitri con esperienza e molti giovani. Devo dire che ci sono stati alcuni errori arbitrali che hanno condizionato diverse partite. Comunque la Serie A è un campionato di qualità"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE