MOVIOLA - Lazio - Bodo/Glimt, Siebert in grande confusione: che sviste sui gialli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è eliminata dall'Europa League. Passa il Bodo/Glimt ai rigori. Il gol di Helmersen aveva rimesso in parità il risultato totale dopo i gol di Castellanos, Noslin e Dia. Gestione dei cartellini totalmente da rivedere per Siebert. Le sue scelte hanno lasciato spesso a desiderare, soprattutto nel primo tempo. Mancano nello specifico svariate ammonizioni ai giocatori del Bodo/Glimt, molto fallosi e spesso antisportivi.

PRIMO TEMPO

1' - Inizia il primo tempo.

15' - Bruttissimo colpo di Hogh su Romagnoli. L'attaccante del Bodo/Glimt colpisce con il piede a martello la caviglia del centrale biancoceleste, intervenuto nettamente sul pallone. Siebert non fischia nemmeno: manca sicuramente la punizione (non data per la norma del vantaggio) e almeno il cartellino giallo, se non rosso.

20' - Vantaggio della Lazio con Castellanos. Tutto regolare sia nel recupero di Lazzari che nella giocata di Isaksen, che trova il Taty in area di rigore che segna di tacco. È 1-0!

22' - Il primo giallo del match è per Rovella. Fin troppo fiscale Siebert in questa situazione per la trattenuta del centrocampista della Lazio su Blomberg.

24' - Follia di Siebert: netto fallo di Bjortuft su Zaccagni, ma manca clamorosamente l'ammonizione per il difensore del Bodo/Glimt.

35' - Trattenuta reiterata e fallo da dietro su Rovella: gialllo per Hogh. A commettere l'intervento irregolare però era stato Evjen: Siebert in confusione.

41' - Evidente fallo di reazione di Saltnes dopo un recupero impressionante di Lazzari. Siebert anche in questa situazione lascia il cartellino giallo in tasca. Resta qualche dubbio, di nuovo.

44' - Altro intervento duro, questa volta di Bjorkan su Isaksen. Manca il giallo, ancora.

45' - Due minuti di recupero.

45'+2 - Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

46' - Inizia il secondo tempo.

49' - Sbaglia anche il guardalinee, assistente di Siebert. Fischiato fuorigioco di Zaccagni, che però era in posizione regolare sul passaggio di Marusic.

55' - Fallo in attacco inesistente di Castellanos su Gundersen fischiato da Siebert. Altra svista da non credere.

59' - Gesto antisportivo folle di Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt. Siebert l'ha ammonito per aver allontanato il pallone che stava finendo tra le braccia di Rovella per battere la rimessa laterale. Il giallo è il minimo.

63' - Ammonito Evjen per proteste.

77' - Giusto il giallo per Helmersen dopo il fallo in ritardo su Zaccagni.

79' - Altra scelta corretta di Siebert, ed è una notizia questa sera. Ammonizione anche per Berg per l'intervento da dietro su Nuno Tavares, partito in contropiede.

90' - Cinque minuti di recupero.

90'+3 - Tutto buono sul gol del 2-0 di Noslin quasi allo scadere. Romagnoli salta di testa in posizione regolare, l'olandese poi segna sotto porta. È parità nel totale: 2-2!

90'+6 - Fine secondo tempo: si va ai supplementari.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

90' - Inizia il primo tempo supplementare.

100' - Terzo gol della Lazio! Anche questo totalmente regolare: cavalcata sulla sinistra di Guendouzi, cross per Dia che segna di testa a porta vuota. 3-0 e vantaggio biancoceleste per 3-2 nel totale.

102' - Corretto il giallo per Sjovold per il brutto fallo sul Taty Castellanos.

103' - Ammonito anche Lazzari per proteste.

105' - Due minuti di recupero.

105'+2 - Fine primo tempo supplementare.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' - Inizia il secondo tempo supplementare.

109' - Segna il Bodo/Glimt, è 3-1. Il gol di Helmersen di testa è regolare. Il risultato totale torna di nuovo in parità: 3-3.

119' - Espulso Helmersen per doppio giallo dopo il fallo su Romagnoli.

120' - Un minuto di recupero.

120'+1 - Fine secondo tempo supplementare. Il risultato totale è di 3-3: si va ai rigori.

CALCI DI RIGORE

Ai rigori passa il Bodo/Glimt. Decisivi gli errori di Noslin, Tchaouna e Castellanos.