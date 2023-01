MOVIOLA - Lazio - Bologna | Baroni si fa rispettare, ma su Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Finisce con una bella e pesante vittoria la prima direzione arbitrale del signor Niccolò Baroni con i biancocelesti. La Lazio batte il Bologna grazie a un gol di Felipe Anderson e guadagna il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il direttore di gara se la cava anche se stride un po' che vista la quantità di falli di Cambiaso ai danni di Zaccagni, a finire nell'elenco dei cattivi sia stato proprio l'ex Verona. Di seguito tutti gli episodi arbitrali della partita.

PRIMO TEMPO

Poco o nulla da segnalare nella prima frazione a livello arbitrale. Baroni lascia molto giocare e fischia solo quando è strettamente necessario. Pochi falli nei primi 45 minuti nel complesso molto corretti e con pochissimi episodi. Tutto giusto anche sul gol del vantaggio firmato al 33' da Felipe Anderson. Pedro ruba regolarmente il pallone a Sosa e lo serve al centro per il compagno brasiliano che da pochi passi gonfia la rete.

SECONDO TEMPO

57' - Primo episodio degno di nota della partita. Bravissimo Baroni ad ammonire Sosa reo di aver trattenuto Hysaj che lo aveva bruciato in velocità e si stava involando verso l'area di rigore. Cartellino giallo sacrosanto per il centrale del Bologna.

60' - Graziato Cambiaso autore dell'ennesimo fallo su Zaccagni. Il 20 biancoceleste gli era andato via per l'ennesima volta all'altezza della linea di centrocampo. Doppia trattenuta del terzino che però viene solo rimproverato verbalmente.

61' - Ammonizione per Zaccagni che esagera con le proteste. Su di lui però c'era un fallo abbastanza evidente di Medel che lo ha trattenuto per la maglia.

79' - Cartellino giallo giusto anche per Luis Alberto che stava per rubare un pallone importante a Sosa, ma interviene in ritardo con un pestone sul piede del centrale del Bologna.

88' - Zirkzee calcia il pallone con rabbia a gioco fermo non contento della decisione, peraltro giusta, di Baroni che lo ammonisce per la reazione esagerata. Scelta giusta anche in questo caso.

90' - Dopo i due nel primo tempo, quattro i minuti di recupero concessi nella ripresa. Non ci sono state grandi interruzioni.