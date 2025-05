MOVIOLA - Lazio - Juve, Massa sempre in difficoltà: tutti gli episodi

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio pareggia 1-1 contro la Juventus in un match che Davide Massa di Imperia si lascia sfuggire dalle mani. Il direttore di gara ligure non gestisce al meglio la partita, si perde il rosso di Kalulu e appare sempre in difficoltà. Senza contare tutte le perdite di tempo concesse ai bianconeri e le troppe rimesse laterali invertite. Ecco i principali episodi del match:

PRIMO TEMPO

4’ - Durissima entrata di Thuram su Zaccagni, Massa lascia correre poi fischia il fallo manca il giallo per il francese

15’ - Proteste Juve per un contrasto tra Nico Gonzalez e Mandas che in uscita smanaccia il pallone che colpisce il volto del giocatore. Non c’è contatto tra i due, arbitro e VAR lasciano correre

21’ - Ammonito Thuram colpevole di un’altra dura entrata stavolta su Marusic

28’ - Giallo anche per Savona che trattiene Isaksen

39’ - Zaccagni rimane a terra dopo che Alberto Costa lo calpesta. Intervento pericolo e involontario del portoghese non punito dalla terna

45’ - Finisce il primo tempo senza recupero

SECONDO TEMPO

50’ - Regolare la rete della Juventus, Kilo Muani viene tenuto in gioco da Romagnoli

55’ - Ammonito Locatelli per fallo su Pedro

59 - Contatto Kalulu - Castellanos, l’argentino rimane a terra ma l’arbitro lascia correre. Il VAR richiama il direttore di gara e mostra lo schiaffo del francese al numero undici biancoceleste. Rosso per condotta violenta e Juventus in dieci

68’ - Massa assegna una punizione alla Juventus per un contrasto Consecicao - Castellanos e ammonisce l’argentino per la lieve trattenuta sul portoghese

87’ - Calcio di rigore per la Lazio per contatto tra Di Gregorio e Castellanos rimosso dal Var per posizione irregolare del Taty al momento del tocco di Pedro.

90’ - Ammonito Guendouzi per fallo su Thuram e Vecino per proteste

90’ - Saranno 7 i minuti di recupero

90+1’ - Massa inverte una rimessa, proteste di Zaccagni e altra ammonizione pesante. Il capitano salterà Inter - Lazio

90+3’ - Ammonito McKennjie per trattenuta su Zaccagni

97’ - Pareggio della Lazio con Vecino con Massa che conferma dopo revisione Var