MOVIOLA | Lazio - Nizza, promosso Fesnic che ringrazia anche il Var…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Poker europeo per la Lazio nel primo match diretto dal romeno Horatiu Fesnic. Direzione non semplice, anche e soprattutto per le condizioni atmosferiche che hanno reso nella ripresa il prato dell'Olimpico, in alcuni tratti, al limite del praticabile. Una prestazione complessivamente positiva, al netto però anche del decisivo supporto del Var per la convalida del gol regolare di Castellanos. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

17 - Fallo tattico di Vecino su Boga: azione e dinamica tutt'altro che promettente, corretta la scelta dell'arbitro di non ammonire.

18' - Toccato duro Tchaouna da Louchet a centrocampo: Fesnic lascia proseguire l'azione, al termine della quale provvede all'ammonizione nei confronti del centrocampista del Nizza.

35' - Regolare la posizione di partenza del Taty Castellanos nell'azione che ha poi portato al gol del raddoppio dello stesso argentino.

41' - Dopo qualche istante di attesa convalidato anche il gol di Boga: nessuna irregolarità nella dinamica della rete dell'ex atalantino.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

47' - Contrasto ruvido tra Guendouzi e Boudaoui, l'arbitro concede punizione al Nizza destando qualche dubbio: sembrava infatti l'ex Marsiglia in vantaggio sulla sfera prima dell'avversario.

51' - Giallo per Bombito per un brutto fallo ai danni di Vecino: resta dolorante a terra l'uruguagio.

53' - Dopo qualche minuto di silent-check Fesnic torna sui suoi passi e convalida il gol di Castellanos: buona la posizione dell'argentino che al momento del filtrante di Rovella è dietro la linea dell'ultimo difensore.

59' - In ritardo Zaccagni su Ndayishimiye, giallo inevitabile per il capitano biancoceleste.

64' - Nessun dubbio questa volta per Fesnic nel concedere il tiro dal dischetto alla Lazio: Castellanos scarta Bulka che fa di tutto per non colpire con le mani l'attaccante, ma con la gamba intercetta comunque il ginocchio del Taty. Nonostante un breve silent-check, il rigore viene poi confermato. Ammonito poi lo stesso Bulka per proteste.

70' - Campo pesantissimo per la quantità di acqua caduta negli ultimi minuti: gara sempre più ruvida e spigolosa negli interventi, Fesnic mantiene comunque il controllo.

84' - In ritardo e scomposto l'intervento di Pellegrini su Moukoko: giallo senza appello per il laziale.

90' - Concessi 3 minuti di extra time.