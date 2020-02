MOVIOLA - Lazio - Spal, Giua spettatore: la cinquina gli facilita il lavoro

Esordio semplice e senza sbavature per Antonio Giua della sezione di Olbia, alla prima direzione in carriera con la Lazio. La cinquina rifilata alla Spal dagli uomini di Inzaghi gli facilita completamente il lavoro, considerando una gara totalmente a senso unico. Il fischietto sardo gestisce bene la gara ed è costretto solo in tre occasioni alla sanzione, con le ammonizioni a Milinkovic (in ritardo su Floccari), Di Francesco (atterramento su Leiva) e Missiroli che stende Adekanye in ripartenza. Partita che scivola via senza episodi dubbi e senza il supporto del Var (Guida), giustamente dormiente in gran parte dei 90'. Voto: 6!