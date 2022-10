Muriqi ha siglato sei dei 10 gol del Maiorca. E l'ex Lazio entra nella storia del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuno in Spagna contesta l'impatto che Vedat Muriqi ha avuto sull'RCD Maiorca. Dal suo arrivo, dieci mesi fa nel mercato invernale della scorsa stagione, il suo rendimento è stato immediato. Pochi, a dir la verità, si aspettavano che il suo impatto sarebbe stato così positivo. I suoi gol, il suo lavoro costante per la squadra, il suo entusiasmo in campo, la sua leadership hanno fatto in modo che diventasse subito un punto di riferimento per i tifosi. Una volta conclusa la stagione, è diventato l'obiettivo numero uno del club, con l'allenatore che ha "spinto" affinché dalla Lazio tornasse al Maiorca. E il suo avvio di stagione è stato straordinario. Come riporta COPE, sei dei dieci gol totali siglati dalla squadra nelle prime 12 giornate portano la firma di Muriqi. L'attaccante kosovaro è entrato nella storia del club, uguagliando i numeri dei migliori quattro bomber del Maiorca nel secolo XXI: Pandiani, Eto'o, Güiza Hemed e ora Muriqi.

