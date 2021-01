Musacchio: "Fiero di aprire un nuovo capitolo con la Lazio" - FOTO

Mateo Musacchio è pronto a indossare la maglia della Lazio. Ieri è arrivata l'ufficialità dell'approdo in biancoceleste e il suo saluto al Milan, stamattina il difensore argentino, con un post su Instagram, ha mostrato il suo entusiasmo per l'avventura nella squadra di Inzaghi: "Si apre un nuovo capitolo e sono davvero fiero di poterlo fare con la prima squadra della Capitale!". Ci sarà anche il primo assaggio con il campo e l'incontro con il tecnico. Musacchio è già disponibile per la partita di Bergamo contro l'Atalanta.

Pubblicato 28/01/21

ATALANTA - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI FARRIS

ATALANTA - LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO