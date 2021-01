Atalanta - Lazio, le pagelle dei quotidiani: disastro Hoedt, Pereira assente ingiustificato

Mastica amaro la Lazio che esce sconfitta dal Gewiss Stadium e perde la sua chance di approdare in semifinale di Coppa Italia. Il 3-2 rifilato dall'Atalanta brucia ancor di più se si pensa a come si era messa la gara, con gli uomini di Gasperini in dieci dal 54' e con Reina bravo a parare il rigore di Zapata per evitare il 4-2. Troppi errori individuali, soprattutto in difesa dove Hoedt è apparso parecchio in difficoltà, mentre Acerbi ha garantito la solita prestazione di sostanza anche in fase offensiva. Di seguito le pagelle assegnate ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7; Patric 5,5 (46' Parolo 5,5), Hoedt 3 (71' Immobile 5,5), Acerbi 7,5; Marusic 6,5, Milinkovic 6,5, Escalante 6 (62' Correa 5,5), Akpa Akpro 6,5, Fares 5 (46' Lazzari 5,5); A. Pereira 4 (81' Lulic 6), Muriqi 6. All.: S.Inzaghi 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 7; Patric 6 (46' Parolo 6), Hoedt 4 (71' Immobile 6), Acerbi 7,5; Marusic 6, Milinkovic 7, Escalante 6 (62' Correa 6), Akpa Akpro 6,5, Fares 6 (46' Lazzari 6,5); A. Pereira 6 (81' Lulic s.v.), Muriqi 6,5. All.: S.Inzaghi 6,5.

LEGGO - Reina 7; Patric 5 (46' Parolo 5), Hoedt 4 (71' Immobile 5), Acerbi 7; Marusic 5, Milinkovic 5,5, Escalante 5,5 (62' Correa 5), Akpa Akpro 5,5, Fares 5 (46' Lazzari 5,5); A. Pereira 5 (81' Lulic 5,5), Muriqi 6,5. All.: S.Inzaghi 5,5.

