Lazio, Hoedt si scusa: “È colpa mia se siamo stati eliminati” - FOTO

La Lazio esce dalla Coppa Italia, eliminata dall'Atalanta che sarà la sfidante anche di domenica. Una gara ben giocata dai biancocelesti ma troppi errori in difesa hanno condannato la squadra di Inzaghi, nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, alla sconfitta. Proprio per questo a qualche ora dal match Hoedt ha pubblicato un messaggio di scuse sui social: "Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e ai miei compagni di squadra. È stata colpa mia se siamo stati eliminati oggi. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo oggi".

Atalanta, Gosens: "Ricordo solo un'occasione della Lazio. Domenica ci penseranno i miei compagni"

Coppa Italia, ecco il quadro parziale delle semifinali

TORNA ALLA HOMEPAGE