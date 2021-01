Coppa Italia, ecco il quadro parziale delle semifinali

Saluta la Coppa Italia la Lazio dopo una gara dai mille volti e condizionata dai troppi errori difensivi. L'Atalanta stacca così il secondo pass a disposizione per le semifinale, dopo quello ottenuto dall'Inter ieri sera nel derby di Milano. La squadra di Gasperini affronterà la vincente tra Napoli e Spezia, match che si disputerà domani alle ore 21 allo Stadio Maradona. Tra poco invece la Juventus ospiterà la Spal per la terza sfida dei quarti di finale di questa settimana. Ad attendere la vincente di questa gara ci saranno invece i nerazzurri di Conte. Le semifinali andranno in scena nel doppio confronto andata e ritorno il 3 e il 10 febbraio. In attesa del quadro completo del tabellone, ecco la griglia provvisoria delle prossime sfide di Coppa Italia.

QUARTI DI FINALE

Inter-Milan 2-1, 26 gennaio ore 20:45, Stadio San Siro di Milano

Atalanta-Lazio 3-2, 27 gennaio ore 17:45, Gewiss Stadium di Bergamo

Juventus-Spal, 27 gennaio ore 20:45, Allianz Stadium di Torino

Napoli-Spezia, 28 gennaio ore 21, Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

SEMIFINALE

Inter – Juventus/Spal, andata il 3 febbraio - ritorno il 10 febbraio

Atalanta – Napoli/Spezia, andata il 3 febbraio - ritorno il 10 febbraio