Lazio, Farris in conferenza: "Non siamo soddisfatti del risultato. Pronti a riaffrontare l'Atalanta"

La Lazio esce sconfitta dal match in casa dell'Atalanta valido per i quarti di Coppa Italia. I bergamaschi vincono 3-2 una partita ricca di emozioni e si qualificano per la semifinale. Segui la diretta scritta de la conferenza stampa di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, al termine della sfida.

Superiorità non sfruttata?

Non siamo soddisfatti del risultato, ci tenevamo a fare bene in questa coppa a cui teniamo molto. La squadra è stata brava a recuperare dopo i minuti iniziali difficili. Oggi non siamo stati lucidi nei momenti chiave della gara. Dopo il vantaggio dovevamo portarlo negli spogliatoi. Dopo l'espulsione non dobbiamo assolutamente gol. Siamo stati troppo ingenui. Per il resto la squadra ha fatto bene. Peccato non essere riusciti a sfruttare i momenti positivi della gara.

Cominciate a soffrire l'Atalanta?

Non credo sia giusto. Sono sempre state belle partite. Abbiamo vinto una Coppa Italia con loro, ci siamo giocati spesso con loro un posto in Champions. Noi siamo usciti da un momento difficile e con un filotto di vittorie ci siamo ripresi. Loro hanno fatto una buona partita, gli episodi alla fine hanno detto Atalanta.

Ora avete trovato una stabilità?

Si ora si. La nostra sfortuna è che ci sono stati parecchi infortunati covid nello stesso periodo. In tanti dovevano hanno dovuto fare gli straordinari in campionato e in Champions, e non avevano ricambio. Nelle ultime gare siamo stati bravi a rimetterci in scia per le zone alte.

Domenica come la giocherete?

Vediamo quali saranno le condizioni di Correa e di Immobile. Muriqi ha fatto benissimo oggi, tenendo botta fisicamente, ci darà sicuramente una mano. Avremo giocatori freschi e saremo pronti ad affrontarli di nuovo.

Termina qui la conferenza stampa di Massimiliano Farris.

Pubblicato il 27/01