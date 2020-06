Musica in lutto, addio a Pau Dones: era il leader degli Jarabe de Palo

Se ne è andato Pau Dones, cantante degli Jarabe de Palo. Cinquantatré anni, da tempo combatteva contro un tumore al colon. La notizia è stata confermata dalla famiglia. Dones, insieme alla sua banda, aveva firmato grandi successi, come «La Flaca» e «Depende». Ai suoi tanti fan qualche giorno dichiarava: “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”. Si è spento all’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, istituto Catalano di Oncologia.