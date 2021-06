Napoli, Auriemma sul futuro di Insigne: "Se non rinnova, il club lo cede"

Raffaele Auriemma, noto giornalista che segue da vicino le vicende legate al Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sul mercato partenopeo specialmente sulla situazione Insigne, in bilico tra il rinnovo e una possibile cessione. Di seguito le sue parole: "Insigne è centrale nel sistema di Spalletti, ma se non rinnova credo che il Napoli alla prima offerta lo venderà, perché non può rischiare di avere un calciatore come lui, il simbolo, il capitano, in questa situazione. Un giocatore del genere non può trasmettere emotività al gruppo. O rinnova, ma non credo che rinnovi, perché pretende un ingaggio superiore, o andrà via".