Napoli, Conte in conferenza: "Difficile giocare in questo ambiente. Ci prendiamo il punto ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio blocca ancora il Napoli capolista e conquista un punto prezioso e più che meritato in una gara in cui anche gli errori e la sfortuna hanno fatto la loro parte. Al termine del match, concluso sul 2-2, ecco le parole del tecnico degli azzurri Conte in conferenza stampa: "Non posso non essere soddisfatto della prestazione perché sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio. La prestazione è stata buonissima, c’è il rammarico perché nel giro di 15 giorni qui all’Olimpico al 90° abbiamo lasciato quattro punti. Il pari ha un peso più specifico oggi, il fatto di aver dimostrato che non si vuole mollare a prescindere dalla situazione e degli inconvenienti che stiamo incontrando. Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi che hanno sempre voglia di andare oltre l’ostacolo. La Lazio ci aveva battuto nelle due gare precedenti, oggi abbiamo pareggiato a dimostrazione che comunque si sono fatti dei passi avanti. Complimenti alla Lazio perché è un’ottima squadra, Baroni è un bravissimo allenatore. Non era facile oggi giocare in questo ambiente, ci prendiamo un punto anche se c’è rammarico e un po’ di delusione".

QUI PER IL VIDEO