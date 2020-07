Napoli, De Laurentiis: "Pensiamo ai playoff per spezzare il dominio Juventus"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto telefonicamente alla presentazione di un libro, spiegando il motivo per cui la Figc starebbe pensando a playoff e playout: "Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni".

Calciomercato Lazio, David Silva prende quota: c'è l'offerta

Lazio, Minala in Cina: "Qui per scelta, ma ritornerò"

TORNA ALLA HOME PAGE