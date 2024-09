Napoli, Di Canio umilia Lukaku: "Scartato da tutti, alla Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il pensiero di Paolo Di Canio su Romelu Lukaku è noto da tempo e i fatti degli ultimi anni hanno spesso dato ragione alle sue letture. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari, l'ex attaccante della Lazio ha detto la sua sul giocatore belga, decisivo con un gol e due assist nella sfida dell'Unipol Domus:

"Per Conte è perfetto, per appoggiarsi e via dicendo. Io osservo, non guardo. Dico cose, non parlo. La prestazione, quando fai assist e gol a porta vuota, comunque sono assist e gol, ma in termini tecnici è da 3. Io faccio notare che Conte lo fa rendere. Non molto di più, lo fa rendere. Negli ultimi 3-4 anni, non l'ha voluto nessuno. A partire dal Bayern Monaco: hanno speso 100 milioni per Kane e lasciato lui che glielo lasciavano gratis. Se volete dite che sono matti. Con Conte, benissimo, in questo campionato. Va benissimo. Anche così, anche se rimanesse non in formissima, fa 16-17 gol. Li fa, per carità. Ma bisogna vedere cosa sposta. Alla Roma ha spostato zero. L'anno prima sesti, l'anno con lui zero. Bisogna vedere quest'anno, sicuramente sposterà, perché dalla decima posizione ci vuole poco. Però un conto è arrivare settimi, un altro più in alto. Ci sono tanti fattori: non avere le coppe è utile".