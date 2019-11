Napoli, furti ai giocatori: tre mogli lasciano le loro abitazioni

Nei giorni scorsi a Napoli c'è stata l'intrusione dei ladri a casa Allan e un furto con scasso all'auto di Zielinski. In risposta, tre mogli dei calciatori azzurri hanno deciso di lasciare le loro abitazioni. Come riporta il Corriere della Sera, sono Thais Allan, Genny Insigne e Laura Zielinski ​​​​ad aver fatto questa scelta, momentanea ma sicuramente forte. La famiglia Allan si è trasferita in albergo, la moglie di Insigne si è trasferita dai genitori dove rimarrà finché l'attaccante sarà impegnato con l'Italia, quella di Zielinski ha seguito il marito in Polonia.

LAZIO, IN SUPERCOPPA DUE NUOVI SPONSOR

LAZIO, I RIGORI PARATI DA STRAKOSHA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE