Napoli, Ghoulam parte se arriva Olivera. L’uruguaiano: “Penso al Getafe”

CALCIOMERCATO - C'è traffico di terzini in casa Napoli. Dopo l'arrivo di Tuanzebe, De Laurentiis sta cercando di chiudere per un altro acquisto per rinforzare il pacchetto difensivo di Spalletti. Il club partenopeo è molto vicino a Mathias Olivera del Getafe. L'arrivo in Italia del terzino uruguaiano sembra destinato in estate con il Napoli che ha già le mani sul giocatore. Non si esclude un'accelerazione a gennaio. Se Olivera dovesse firmate con gli azzurri già nei prossimi giorni, De Laurentiis potrebbe pensare di lasciar partire subito Ghoulam, accostato alla Lazio di Sarri e in scadenza di contratto a giugno 2022. È arrivata però una frenata per quanto riguarda la trattativa Olivera-Napoli. L'uruguaiano, ai microfoni di Sport 890, ha ammesso: "Sono tranquillo e concentrato sul Getafe in questo momento. Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, e sicuramente mi fa molto piacere, ma restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e alla nazionale, lavoro con umiltà per fare sempre meglio“.