Napoli - Insigne, distanza tra domanda e offerta: ecco le cifre

RASSEGNA STAMPA - Un periodo complicato quello che sta vivendo Lorenzo Insigne. Silenzio e mistero aleggiano intorno a lui e al Napoli. Tutto inizia quel 23 maggio quando nel giro di brevissimo tempo si vede sfumare il sogno della Champions League. Un dolore parzialmente ripagato con la soddisfazione personale di aver vinto l’Europeo. Nonostante questo, resta comunque amaro il suo rientro dalle vacanze, in quella che è stata la sua casa per molti anni: Castel Volturno. Chissà se lo sarà ancora. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’attesa di una fumata che possa fare chiarezza sul futuro dello scugnizzo fa aumentare la consapevolezza dello stesso che il rinnovo non sia così vicino. Anzi. Il contratto dell’attaccante napoletano è in scadenza a giugno del 2022, precisamente il 30. La sua volontà di restare in quella che è casa sua, c’è ed è chiara. Ciò che impedisce di trovare l’accordo sono le condizioni, diverse rispetto a quelle poste dal club. La società, date le ultime stagioni e la crisi economica, propone un taglio di stipendio. La distanza percepita si aggira intorno ad 1,5 milioni di euro. Non resta che aspettare per capire cosa ne sarà dello scugnizzo, campione d’Europa.

