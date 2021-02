Napoli, Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal coronavirus

Buone notizie per Gennaro Gattuso che da oggi potrà contare di nuovo su Koulibaly e Ghoulam che sono finalmente guariti dal coronavirus. I due calciatori azzurri erano positivi dal 5 febbraio scorso e ora finalmente potranno riaggregarsi al gruppo che in queste settimane ha faticato moltissimo, come dimostrato anche ieri nel brutto ko in Europa League contro il Granada.

Lazio - Sampdoria, Immobile affronta la sua vittima preferita. E i precedenti con Ranieri...

Lazio, Escalante è pronto: con la Samp può partire titolare

TORNA ALLA HOME