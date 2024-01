Napoli, la Roma caccia Mourinho e Mendes contatta De Laurentiis!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Mourinho sulla panchina della Roma si è appena conclusa ma il portoghese potrebbe assentarsi dal campionato italiano solo per alcuni mesi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti sembra proprio che al momento della rottura con i giallorossi l'agente dell'allenatore, Jorge Mendes, abbia prontamente contattato il presidente del Napoli De Laurentiis per proporre lo Special One in vista della prossima stagione.

Contatto andato in porto insomma anche se per il futuro le valutazioni sono diverse: l'ingaggio di Mourinho da 7 milioni a stagione non rientra nei parametri di De Laurentiis disposto a sborsare certe cifre solo per Antonio Conte.