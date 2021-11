Napoli - Lazio, Agostinelli: "Risultato difficile da definire. Biancocelesti uniti, ma..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Andrea Agostinelli ha parlato del big match di domenica sera, Napoli - Lazio. Il doppio ex della gara ha espresso così il suo punto di vista: "A livello psicologico si avvicina meglio la Lazio. Quando le cose vanno bene gira tutto bene. Napoli? Adesso se prendi il palo poi magari va fuori. Non bisogna però piangersi addosso ma reagire, il gruppo è tale da poterlo fare. I veri gruppi si vedono in questi frangenti".

IL CALCIO DI SARRI - "Lazio a che punto della conoscenza del calcio di Sarri? Siamo di fronte ad alti e bassi, quando arriva un allenatore nuovo serve più pazienza perché cambia la mentalità. La squadra è molto unita, c’è molta positività. La Lazio viene a fare la partita ma ha la capolista davanti, il risultato sarà difficile da definire. Mertens o Petagna? Inizialmente potrebbe essere sfruttato Petagna, solo perché ultimamente ha dimostrato più continuità quando è entrato”.

Sarri, parla l'ex collaboratore: "Stagione 2017/18? Difficile dar una spiegazione logica"

Fifa, Infantino: "Mondiali ogni due anni? Europa e Sud America hanno paura"

TORNA ALLA HOMEPAGE