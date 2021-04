Napoli - Lazio, i convocati di Inzaghi: Luis Alberto c'è nonostante i problemi, Escalante no - FT

A Napoli ci saranno 24 laziali pronti a combattere per la Champions League, e Luis Alberto è tra questi. Nonostante i problemi alla caviglia in settimana, il fantasista spagnolo è partito con la squadra e sarà a disposizione di Farris (Inzaghi è ancora assente causa Covid). In settimana ci sono stati problemi anche per Immobile e Leiva che però saranno regolarmente della partita. Torna a disposizione anche Caicedo, out contro il Benevento per squalifica, mentre Escalante è rimasto a Roma.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Armini, Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira, Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.