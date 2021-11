Napoli - Lazio, Luis Alberto: "Serve una vittoria. Voglio altri record con questa maglia"

Sarà Napoli - Lazio a chiudere la 14ª giornata della Serie A, gara che comincerà tra poco. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano due squadre che vengono da una sconfitta in campionato anche se i biancocelesti hanno trovato il successo in Europa League contro la Lokomotiv. A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni di Lazio Style Channel, Luis Alberto ha parlato così: "Oggi sarà una gara complicata, pensiamo a noi e a quanto abbiamo fatto in allenamento. Dobbiamo fare una buona partita e cercare di mettere insieme dei risultati consecutivi. Servono punti e serve una vittoria fuori casa anche per muovere la classifica. Per battere il Napoli servirà una squadra corta, servirà essere in fiducia quando abbiamo la palla e servirà la giusta pressione sugli avversari. Il Napoli è una bella squadra e la più forte del campionato, non sarà facile. Noi abbiamo preparato al meglio questa sfida, siamo in fiducia e sono sicuro che oggi faremo una buona gara. È un orgoglio per me giocare qua e raggiungere traguardi importanti. Spero di raggiungere tanti altri record con questa maglia”.

Qualche minuto più tardi, Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Pensiamo solo a noi, abbiamo bisogno di punti per rimanere in alto in classifica. Partita difficile ma siamo in fiducia e stiamo facendo un ottimo lavoro. Vogliamo continuità. Il primo a rompere il tabù? Sarebbe bello, oggi è il compleanno di mia mamma e dedicargli un gol sarebbe una soddisfazione per me. Veniamo da una trasferta in cui abbiamo fatto tre gol, speriamo di poter continuare con questo lavoro e portare punti a casa".

