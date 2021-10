Napoli, Spalletti sull’esclusione di Insigne: “Va in panchina per discorsi interni”

Lorenzo Insigne parte dalla panchina nel derby contro la Salernitana. Un po' a sorpresa, Luciano Spalletti ha deciso di non far partire dal primo minuto il capitano del Napoli reduce da una doppietta nel turno infrasettimanale con il Bologna. Il tecnico dei partenopei ha spiegato la sua scelta nel pre partita del match ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole sul numero 24, in scadenza di contratto a giugno 2022: "Perché Insigne in panchina? Questione di discorsi interni tra noi, di situazioni da gestire. Non si tratta di essere più forti o meno con Insigne e Osimhen, si tratta di avere caratteristiche differenti. Ma abbiamo le nostre qualità"