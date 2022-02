Napoli, Zielinski spiega: “Giocare con la Lazio è una fortuna”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si arrende al Maradona contro un Barcellona superiore. Cosa non ha funzionato nella squadra di Spalletti? Piotr Zielinski ha provato a dare una spiegazione all'eliminazione degli azzurri ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 20 polacco che ricorda l'appuntamento di domenica contro la Lazio: "L’approccio è stato sbagliato, non possiamo prendere due gol così facilmente. Poi dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la loro linea difensiva e abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita. Loro hanno creato tante occasioni approfittando di questo”.

Può rovinare l’umore una serata così?

“Spero di no, non deve succedere. Però sicuramente usciamo da questa partita con poche certezze. Ma la nostra fortuna è che tra due giorni abbiamo già una partita importante contro una squadra forte, dobbiamo dimenticarci questa gara perché non è stata al nostro livello”.