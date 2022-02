Nazionale, Caressa tuona: “Non è il caso di favorire il gioco di Immobile?”

Fabio Caressa dice la sua sulla situazione centravanti della Nazionale. Il noto giornalista sportivo, durante la trasmissione Sky Calcio Club, ha esaltato le qualità di Ciro Immobile, spesso troppo criticato per le sue prestazioni in maglia azzurra, aggiungendo: "Se hai un attaccante come Immobile che ha fatto 74 gol negli ultimi 3 anni, numero impressionante, e che dà il massimo in quella maniera, non è il caso di giocare in un modo che favorisca Immobile?". Poi una piccola parentesi su Maurizio Sarri: "Sta cambiando. Quando è arrivato al Chelsea ha cambiato, quando è arrivato alla Juve ha cambiato e adesso lo ha fatto anche alla Lazio. La partita di Firenze non è Sarriana".