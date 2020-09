Nazionale, Di Gennaro: "Credo nella staffetta Immobile-Belotti"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla Nazionale e sui prossimi impegni degli azzurri contro Bosnia e Olanda: "C'è curiosità sulla Nazionale: era stato raggiunto un bel livello, adesso alla ripartenza saranno da valutare le condizioni di tutti. Mancini mi è sembrato comunque sereno e sicuro. Zaniolo avrà una chance importante, l'infortunio di Bernardeschi costringerà il ct ad inserire un altro esterno di ruolo. Credo anche alla staffetta Immobile-Belotti e all'esordio di Caputo, poi è da capire come stanno lavorando nelle varie preparazioni. Mettiamoci in mente che anche la Nations League può essere utile".

Immobile: “Orgoglioso della Scarpa d'Oro. Calendario? Partiremo subito forte”

Lazio, Inzaghi: "Calendario complesso, ma ci faremo trovare pronti"

TORNA ALLA HOME