Lazio, Inzaghi: "Calendario complesso, ma ci faremo trovare pronti"

Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, nel corso del quale la Lazio sta ponendo le basi per la prossima stagione, Simone Inzaghi ha commentato il calendario di Serie A. Il tecnico, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste, ha analizzato gli impegni di Immobile e compagni a partire dall'esordio contro il Cagliari alla Sardegna Arena: "Il sorteggio del calendario ci ha prospettato un programma complesso: nel girone di ritorno disputeremo tanti scontri diretti in trasferta ed, inoltre, sarà difficile affrontare alcuni incastri di calendario considerando gli impegni di Champions League che verranno pianificati tra un mese. Vogliamo farci trovare pronti in vista delle prime giornate della nuova Serie A TIM, ci stiamo allenando per iniziare al meglio questo percorso".

