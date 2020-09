Lazio, calendario Serie A: slitta la prima con l’Atalanta, si parte a Cagliari. Derby alla penultima

AGGIORNAMENTO ORE 12.35 - Ecco il riepilogo delle giornate:

Serie A 2020/21

1ª giornata - 20ª giornata (20 settembre 2020 "rinviata al 30 settembre" - 31 gennaio 2021): Lazio-Atalanta;

2ª giornata - 21ª giornata (27 settembre 2020 - 7 febbraio 2021): Cagliari-Lazio;

3ª giornata - 22ª giornata (4 ottobre 2020 - 14 febbraio 2021): Lazio-Inter;

4ª giornata - 23ª giornata (18 ottobre 2020 - 21 febbraio 2021): Sampdoria-Lazio;

5ª giornata - 24ª giornata (25 ottobre 2020 - 28 febbraio 2021): Lazio-Bologna;

6ª giornata - 25ª giornata (1 novembre 2020 - 3 marzo 2021): Torino-Lazio;

7ª giornata - 26ª giornata (8 novembre 2020 - 7 marzo 2021): Lazio-Juventus;

8ª giornata - 27ª giornata (22 novembre 2020 - 14 marzo 2021): Crotone-Lazio;

9ª giornata - 28ª giornata (29 novembre 2020 - 21 marzo 2021): Lazio-Udinese;

10ª giornata - 29ª giornata (6 dicembre 2020 - 3 aprile 2021): Spezia-Lazio;

11ª giornata - 30ª giornata (13 dicembre 2020 - 11 aprile 2021): Lazio-Verona;

12ª giornata - 31ª giornata (16 dicembre 2020 - 18 aprile 2021): Benevento-Lazio;

13ª giornata - 32ª giornata (20 dicembre 2020 - 21 aprile 2021): Lazio-Napoli;

14ª giornata - 33ª giornata (23 dicembre 2020 - 25 aprile 2021): Milan-Lazio;

15ª giornata - 34ª giornata (3 gennaio 2021 - 2 maggio 2021): Genoa-Lazio;

16ª giornata - 35ª giornata (6 gennaio 2021 - 9 maggio 2021): Lazio-Fiorentina;

17ª giornata - 36ª giornata (10 gennaio 2021 - 12 maggio 2021): Parma-Lazio;

18ª giornata - 37ª giornata (17 gennaio 2021 - 16 maggio 2021): Lazio-Roma;

19ª giornata - 38ª giornata (24 gennaio 2021 - 23 maggio 2021): Lazio-Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.12 - Alla penultima giornata, la diciottesima, sarà tempo di derby, Lazio - Roma. Il girone d'andata si concluderà con una nuova sfida casalinga per i biancocelesti, quella contro il Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - Alla dodicesima, la squadra di Inzaghi sfiderà il Benevento, per poi ospitare subito dopo il Napoli e volare a San Siro per affrontare il Milan. Poi, sarà il momento di Genoa - Lazio, Lazio - Fiorentina e Parma - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.08 - La settima giornata vedrà la Lazio affrontare la Juventus a Roma, a cui farà seguito la partita contro il Crotone neo-promosso in Serie A. Udinese, Spezia ed Hellas Verona saranno le avversarie dei biancocelesti rispettivamente nella nona, decima e undicesima giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 - Alla prima giornata la Lazio avrebbe dovuto sfidare l'Atalanta all'Olimpico. Tuttavia, il Consiglio di Serie A ha accolto la richiesta di Inter e Atalanta per lo slittamento della prima giornata, considerando la partecipazione dei due club alle Final Eight europee. Dunque, entrambe inizieranno il campionato un weekend dopo rispetto all'inizio delle altre. La prima squadra che Immobile e compagni dovranno affrontare sarà in questo modo il Cagliari, in trasferta. Subito dopo il big match contro l'Inter e la trasferta con la Sampdoria. Le seguenti due sfide saranno quelle con il Bologna e col Torino.

È il giorno del sorteggio. Dalle 12 si alzerà il sipario sulla Serie A edizione 2020/21 in uno dei momenti più attesi dell’estate. Il via è fissato per il weekend del 19 settembre (con l'anticipo della prima giornata). Sei i turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile e 12 maggio). Il torneo si fermerà per tre domeniche per consentire alla Nazionale di Mancini di preparare gli impegni internazionali: l'11 ottobre 2020, il 15 novembre 2020 e il 28 marzo 2021. Il 23 maggio 2021, infine, si giocherà l'ultima giornata. Lalaziosiamonoi.it vi porterà all’interno dell’evento con foto, dichiarazioni e schermate del nuovo calendario: seguite la diretta scritta per non perdervi nulla sulla nascita del nuovo campionato.

Lazio, Izzo commenta il post di Reina e i tifosi si scatenano: "Vieni da noi!"

Calciomercato, il Napoli sonda Acerbi ma per la Lazio è incedibile

TORNA ALLA HOMEPAGE