Lazio, Izzo commenta il post di Reina e i tifosi si scatenano: "Vieni da noi!"

Un commento che ha scatenato una vera e propria valanga di messaggi. Il siparietto è nato dal post pubblicato ieri su Instagram da Pepe Reina, alla prima gara giocata con la maglia biancoceleste nel test vinto contro il Padova in cui lo spagnolo ha anche parato un rigore. Sotto la foto un semplice messaggio di in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza capitolina firmata Armando Izzo. Ed è proprio da qui che i tifosi biancocelesti si sono scatenati inondando il profilo del calciatore del Torino di messaggi chiedendogli di venire alla Lazio. Il sogno poi non è del tutto impossibile, come già da noi anticipato infatti, il difensore sarebbe stato chiesto proprio da mister Inzaghi e la Lazio farà certamente un sondaggio ed ha già avviato i contatti con Mino Raiola con il quale si sta chiudendo il discorso Fares. I tifosi intanto attendono e sperano, sarebbe un colpo da maestro portare Izzo nella Capitale.

