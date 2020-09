Italia, Toni su Immobile-Belotti: "Scelgo Ciro, ma possono giocare insieme"

Immobile e Belotti, una sfida infinita per la conquista di una maglia da titolare nella Nazionale azzurra. Il ct Roberto Mancini continua ad alternarli, con il rinvio dell'Europeo non ha ancora scelto chi partirà dal primo minuto. Da un lato la Scarpa d'Oro in carica, il re dei bomber della scorsa stagione, dall'altra un attaccante più fisico capace di segnare comunque tanto ogni annata. La scelta pare ovvia anche all'ex centravanti dell'Italia campione del Mondo Luca Toni, ma Mancini continua a tenere entrambi col fiato sospeso: "A me piacciono i centravanti che fanno tanti gol, Ciro mi sembra abbia i numeri giusti. Ma Immobile ha giocato anche con Caicedo, e Belotti con Zaza. Secondo me possono giocare insieme", riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei.

