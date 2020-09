Lazio, domani la presentazione di squadra e maglia Champions

Niente Palaghiaccio in questa stagione, il rispetto delle norme anti-Covid non permette di organizzare un evento così, ma la presentazione di squadra e maglie avverrà lo stesso come da tradizione. La Lazio verrà presentata ufficialmente domani alle ore 18.30 presso lo Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Il tutto dopo la seduta di allenamento pomeridiana della squadra, che avrà poi tempo di cambiarsi e poi indossare e presentare anche la maglia Champions della prossima stagione. I tifosi che saranno presenti sugli spalti per l'allenamento potranno poi assistere anche all'evento.

Calciomercato Lazio, capitolo difesa: Inzaghi vuole Izzo, ecco i dettagli

Lazio, l’urlo della Curva Nord: “Vogliamo un mercato all'altezza” - FT

TORNA ALLA HOME