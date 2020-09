Lazio, Reina protagonista: “Felice per l’esordio, continuiamo a lavorare”

Esordio migliore non poteva esserci per Pepe Reina con la maglia biancoceleste. Allo stadio Zandegiacomo di Auronzo, la Lazio batte 1-0 il Padova nel secondo test amichevole. I ragazzi di Inzaghi si impongono grazie ad un autogol sulla squadra veneta. Il protagonista assoluto del match è Reina che ha dato un saggio delle sue qualità parando un rigore a metà secondo tempo e strappando applausi dai tifosi. Proprio il portiere spagnolo ha pubblicato un post sui suoi canali social per motivare la squadra: "Felice del mio esordio con la maglia della Lazio. Continuiamo a lavorare con dedizione".

