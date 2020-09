Calciomercato, il Napoli sonda Acerbi ma per la Lazio è incedibile

Il Napoli è alla ricerca di un difensore. La possibile partenza di Koulibaly lascerebbe un vuoto nella retroguardia di Gattuso, colmabile solo con un profilo dello stesso calibro del senegalese. Ecco perché, secondo quanto riportato da Repubblica, i partenopei starebbero pensando a Francesco Acerbi, seppur consci della difficoltà dell'operazione. Il "leone" è uno dei leader della Lazio e Lotito non vuole assolutamente privarsene. La distanza per il rinnovo tra il giocatore e la società ha fatto smuovere il ds Giuntoli, ma il presidente biancoceleste è al lavoro per trovare l'accordo con l'ex Sassuolo e già in settimana potrebbe esserci un vertice importante. Quella di Acerbi al Napoli è una semplice suggestione, con la Lazio per nulla intenzionata a perderlo.

