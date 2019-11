Nazionale, Graziani: “Immobile e Belotti? Mancini li alternerà”

Forte della qualificazione all’Europeo già conquistata, la Nazionale di Mancini si prepara ad affrontare in trasferta la Bosnia in un match inutile per gli Azzurri dal punto di vista della classifica. Tempo di consolidare i meccanismi in vista di giugno, quindi, per un commissario tecnico ancora indeciso sul centravanti da considerare titolare a tutti gli effetti. Immobile o Belotti? A tal proposito Francesco “Ciccio” Graziani è stato intervistato da okcalciomercato.it, al quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mancini lo ha già detto: farà giocare una volta uno e una volta l’altro. Due punte insieme il ct non le vede, oramai ci siamo abituati. Non c’è verso di vederli giocare insieme se non in casi straordinari. Personalmente non so chi giocherà: forse prima Belotti e poi Immobile”. Poi il pronostico su Euro 2020: “Incontreremo squadre importanti e affronteremo partite più difficili rispetto a quelle del girone di qualificazione abbastanza agevoli. Però ho l’impressione che l’Italia sia sempre competitiva e che potremmo riuscire ad arrivare tra prime quattro”.

Strakosha: "Spero di diventare un pararigori"

Lazio, Canigiani: "Ecco i nuovi punti vendita"

TORNA ALLA HOMEPAGE