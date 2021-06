Nazionale, Jessica pazza del suo Ciro: “Che emozioni che mi regali” - FOTO

Un esordio da sogno per Immobile a Euro 2020. Il bomber della Lazio e della Nazionale è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Italia sulla Turchia per 3-0. L'attaccante di Torre Annunziata, con un gol e un assist per l'amico Insigne, ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto. Grande gioia anche per la sua famiglia. Dopo le dediche delle figlie, anche il bel messaggio della moglie Jessica che, in una storia Instagram, ha detto: "Ti amo. Non ti immagini le emozioni che mi regali ogni volta".