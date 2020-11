Nazionale, la campagna contro la violenza sulle donne: "Noi diciamo basta!" - VD

Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche la Figc e la Nazionale italiana hanno espresso il proprio sostegno alla campagna volta a contrastare una delle piaghe più drammatiche della società. Sul profilo Twitter degli azzurri è stato pubblicato un video che ha per protagonisti il ct Mancini, Sirigu, Locatelli e Chiellini. Il messaggio è chiaro: "Nel calcio come nella vita la cosa più importante è il rispetto. Per i compagni e per gli avversari. Bisogna avere rispetto sia quando si vince che quando si perde. Ma chi non ha rispetto per le donne, perde sempre. Noi diciamo basta alla violenza. Perché non avere rispetto significa essere perdenti".

