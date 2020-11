Lazio, la Serie A esalta bomber Immobile: "Tornado Ciro" - FOTO

Sotto i riflettori dell'Europa che conta, Immobile non delude. Ieri sera, contro lo Zenit, l'attaccante della Lazio ha trovatola doppietta personale che gli ha permesso di arrivare a quota 3 gol e un assist in sole due partite di Champions League. Ciro è uno dei trascinatori di questa Lazio che sta dimostrando grande, carattere e spirito di sacrificio. Anche la pagina Instagram della Serie A ha deciso di celebrare Immobile per la grande prestazione messa in mostra ieri con un post: "Tornado Ciro".