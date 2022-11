Nazionale, Mancini: “Ecco cosa provo. Domani sarà importante perché…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle 20:45 l’Italia scenderà in campo per affrontare l’Albania in amichevole. Alla vigilia del match, in conferenza stampa è intervenuto Roberto Mancini per esprimere le sue sensazioni in merito alla gara e sul Mondiale mancato. Queste alcune delle dichiarazioni del ct: “Sarà un mese difficile... è appena iniziato. Nell'amarezza che possiamo provare noi in questo momento le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi, anche se non ha alcun valore. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi. Perché tengo alla gara di domani? Perché è alla base dello sport. Siamo venuti per disputare una buona partita e sappiamo che l'Albania non è così debole. Speriamo di disputare una bella partita e poi vedremo come andrà”

MONDIALE - “È da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare al Mondiale, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione. Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo più fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l'Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada. Senso di appartenenza? Durante il campionato può esserci qualche giocatore più affaticato, è normale. Ora stiamo ricostruendo e penso che i ragazzi siano consapevoli dell'importanza della Nazionale”

CAMPIONATO - "Il Napoli lo sta dominando il campionato, in questo momento sta giocando davvero molto bene. Ci sono 4-5 giovani che stanno giocando con più continuità e questa è una cosa positiva, soprattutto per noi”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE