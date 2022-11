Nazionale | Mancini ignora ancora i calciatori della Lazio, social in rivolta

Le convocazioni per le amichevoli con Austria e Albania fanno arrabbiare i sostenitori biancocelesti per le scelte del ct azzurro...

La Lazio più italiana degli ultimi anni sta crescendo settimana dopo settimana. Il secondo posto con appena 8 gol al passivo sono un traguardo importante per la squadra di Maurizio Sarri. Le prestazioni dei biancocelesti, però, forse non hanno incantato Roberto Mancini. Il ct della Nazionale ha diramato la lista dei 31 convocati per le amichevoli con Austria e Albania in programma il 16 e il 20 novembre. Nei 31 selezionati c'è posto solo per Ivan Provedel. Nessun altro calciatore è stato convocato con l'unica eccezione di Matteo Cancellieri arruolato dall'Under21. Se Lazzari, Zaccagni e Immobile sono acciaccati e alle prese con qualche problema fisico, sorprendono altre esclusioni. La seconda difesa meno battuta del campionato forse avrebbe meritato maggiore considerazione con Casale e Romagnoli lasciati a casa. In particolare la non chiamata dell'ex Milan ha fatto esplodere i tifosi biancocelesti che hanno protestato sui social. Certo, si tratta di un vantaggio importante per Sarri che potrà lavorare con calma durante la durata del Mondiale con quasi tutti gli effettivi, ma le prove in campo dei difensori biancocelesti avrebbero meritato maggiore attenzione. "Come si possono lasciare a casa due così", "Mancora con quei dinosauri di Bonucci e Acerbi" e "Ma come ha fatto a non chiamare Romagnoli?" sono alcuni dei commenti più frequenti. Sorprendono le chiamate del rientrante Chiesa e anche dell'altalenante Zaniolo. Niente da fare nemmeno per Danilo Cataldi, autore di una prima parte di stagione maiuscolo. Una cosa è certa, Mancini non li ha scelti ma Sarri e il popolo laziale se li tengono stretti.

Pubblicato l'11/11