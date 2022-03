Nazionale, Parolo: “Immobile? È prezioso. E contro la Macedonia…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’Italia di Roberto Mancini è pronta giocarsi la qualificazione al Mondiale nella gara contro la Macedonia del Nord, in programma domani alle 20:45. Tra speranze e aspettative, gli azzurri hanno sulle spalle una grande responsabilità e la possibilità di poter riscattare gli insuccessi degli anni passati. In merito, si è espresso Marco Parolo nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue sensazioni sulla gara: “Contro la Macedonia dovremmo vincere quasi sicuramente, per quanto il calcio possa rivelarsi imprevedibile. Le difficoltà reali saranno al turno successivo”. Poi un commento sulle critiche spesso rivolte al suo ex compagno di squadra, Ciro Immobile: “Non è giusto questo tipo di trattamento. Ciro ha bisogno di fiducia attorno a sé, ha fatto vedere alla Lazio di avere un rendimento impressionante se non viene messo in discussione. Non avrà gli stessi numeri, ma in campo fa sempre tanto lavoro prezioso. Dipende da come si guardano le partite, se da tifosi o da conoscitori”.

