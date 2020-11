Nazionale, Sconcerti: "Immobile e Belotti un fallimento, non giocano male ma..."

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua rispetto all'attacco della Nazionale di Mancini: "Il fallimento sia di Immobile che di Belotti, che non giocano male ma non riescono mai a entrare nella partita, vuol dire che c'è un problema. Il problema dell'attacco è che si tira da fuori area ma da dentro si hanno difficoltà. Ad oggi è stata creata una personalità insufficiente. Veniamo da confronti di cui solo pochi importanti. Tiriamo poco in porta e portiamo anche meno giocatori vicino l'area di rigore. Il nostro meglio lo stiamo già dando, ci vorrebbe un giocatore sopra tutti gli altri in modo netto, ma quello lo abbiamo a tratti e con avversari che ci sono inferiori".

