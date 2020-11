Lazio, Guido Paglia: "Luis Alberto? Cretinata grave, contro il Crotone non deve giocare"

Ha fatto discutere in questi giorni il caso Luis Alberto in casa Lazio, reo di alcune dichiarazioni fuori luogo fatte a proposito della questione stipendi. Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione dei biancocelesti, si è espresso così in merito ai microfoni di TMW Radio: "Luis Alberto ha fatto una cretinata grave, nei confronti della società e dei compagni. Se non dovesse essere punito, tutti si sentirebbero autorizzate a fare lo stesso. Sarebbe incredibile vederlo in campo con il Crotone. Bastava approfondire la questione prima di parlare, per evitare equivoci. Ma è chiaro il suo stato d'animo attuale all'interno della squadra".