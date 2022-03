Nazionale, si ferma anche Bonucci: la difesa è un rebus per Mancini

Dopo Acerbi e Chiellini, problemi anche Bonucci e Romagnoli: la difesa azzurra per la gara con la Macedonia è tutta da fare...

Gli spareggi per i Mondiali in Qatar si avvicinano e Roberto Mancini deve fare i conti con gli infortuni. In particolare sono i centrali difensivi a tenere in apprensione il ct azzurro. Chiellini è fermo dal 7 febbraio, mentre Bonucci si è procurato un'elongazione al polpaccio contro l'Empoli che lo terrà ai box almeno una settimana prima di riprendere a lavorare. Chiaro che entrambi rischiano di non essere al massimo per il match del 24 marzo con la Macedonia del Nord. Non è finita qui, perché a loro si aggiunge Acerbi rientrato domenica dopo quasi due mesi di stop e Romagnoli che si è fermato martedì contro l'Inter, ma che non ha subito nessuna lesione. Restano disponibili Bastoni, Mancini, Toloi e Luiz Felipe, ma è chiaro che il ct dovra fare tutte le valutazioni del caso per non sbagliare la scelta.