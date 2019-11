Nazionali, delusione per Vavro: solo panchina e Slovacchia agli spareggi

In quest'ultima giornata di partite di qualificazione a Euro 2020 c'erano solo due sfide ancora decisive: Slovacchia - Azerbaigian e Galles - Ungheria. Il Gruppo E, infatti, era l'unico rimasto ancora in bilico e a presentare al suo interno un vero e proprio spareggio. La classifica si presentava così (escludendo la Croazia prima a 17, già qualificata): Ungeria 12, Galles 11, Slovacchia 10, Azerbaigian 1. In pratica, la nazionale di Vavro - la Slovacchia - poteva solo battere il fanalino di coda del girone e sperare in un pareggio nell'altra sfida. Non è andata così, perché Bale e compagni hanno steso l'Ungheria (2-0, ndr) e staccato in extremis il pass per gli Europei grazie a una doppietta dello juventino Ramsey. Anche la Slovacchia ha fatto il suo dovere (2-0 con gol di Bozenik e Hamsik, ndr), ma il terzo posto nel raggruppamento non basta. Per accedere a Euro 2020 gli slovacchi dovranno passare dai playoff di Nations League. Dunque, serata doppiamente amara per Vavro: oltre alla “retrocessione” agli spareggi, il difensore della Lazio è rimasto seduto in panchina per tutta la durata del match contro l'Azerbaigian.

